É sempre a bombar!

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), foi apanhado pela objectiva a tocar bombo no Festival Nacional de Gastronomia. O autarca, estreante nessas andanças, parece que se desenrascou a preceito. E até levou um elogio de uma vereadora de Vila Verde, concelho minhoto de onde era originário o grupo musical a quem João Leite confiscou o ribombante instrumento por alguns instantes. “Pode ter sido a sorte de principiante… mas que a baqueta estava a bater no momento certo eu confirmo”, disse a vereadora Michele Alves. Estará na calha mais uma carreira para o homem dos sete instrumentos no executivo camarário escalabitano?.