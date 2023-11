Eles andam aí!

O “Senado Social Democrata” da região, como o classificou o ex-deputado do PSD e ex-vereador no Cartaxo Vasco Cunha, reuniu recentemente num restaurante de Fátima para matar saudades dos tempos em que davam cartas na política autárquica e regional. Uma plêiade de políticos ‘laranjas’ actualmente em pousio porque todos eles continuam a andar por aí e nunca se sabe o dia de amanhã. Para os mais novos, esquecidos ou ignorantes aqui fica a composição do plantel, da esquerda para a direita: Jaime Ramos (ex-presidente da Câmara do Entroncamento); Carina João (ex-deputada); António Paiva (ex-presidente da Câmara de Tomar; Saldanha Rocha (ex-presidente da Câmara de Mação); Fernando Moleirinho (ex-presidente da Câmara de Sardoal); Arnaldo Santos (ex-presidente da Câmara de Torres Novas); Octávio Oliveira (ex-secretário de Estado do Emprego); David Catarino (ex-presidente da Câmara de Ourém); Vasco Cunha (ex-deputado); e Mário Albuquerque (ex-presidente da Câmara de Ourém, ex-deputado e ex-Governador Civil de Santarém). O Cavaleiro Andante pagava para ser mosca durante umas horas para ouvir o que ali se disse e saber quem é que ficou com as orelhas a arder mais….