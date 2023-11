Os eternos namorados da Chamusca

Paulo Queimado e Cláudia Moreira são o presidente e vice-presidente da Câmara da Chamusca, mas são muito mais do que isso.

Paulo Queimado e Cláudia Moreira são o presidente e vice-presidente da Câmara da Chamusca, mas são muito mais do que isso, embora nunca o tenham assumido em público. Raramente se largam e quando há cerimónias protocolares onde estão presentes altas figuras do Estado, aparecem sempre os dois, em modo casal, distribuindo elogios e sorrisos como se estivessem a viver num mundo cor-de-rosa. Ao contrário da maior parte dos concelhos cujos autarcas fogem a sete pés destas cerimónias na Chamusca os autarcas socialistas pelam-se para aparecer nas fotografias, embora no concelho que lideram nunca ninguém lhes ponha a vista em cima.