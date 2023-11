Vem aí mais um capítulo na novela aeroporto?

As notícias e rumores que beliscam a isenção da Comissão Técnica Independente (CTI) que está a avaliar as diversas opções para localização do novo aeroporto têm-se intensificado.

As notícias e rumores que beliscam a isenção da Comissão Técnica Independente (CTI) que está a avaliar as diversas opções para localização do novo aeroporto têm-se intensificado com o aproximar da data (final de Novembro) para entrega do relatório final da CTI, que será uma espécie de suporte técnico para a posterior decisão política do Governo. Só resta saber qual Governo - agora que António Costa e os seus muchachos estão de malas aviadas, com saída pela porta dos fundos - e se não vem aí mais um baralhar e dar de novo em todo o processo. Com tantas cambalhotas a que já assistimos nesta novela picaresca, o melhor mesmo é estarmos preparados para o pior, seja lá o que isso for... .