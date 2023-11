Pedir ajuda aos santinhos

O presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, foi duas vezes à missa, na quinta-feira, 2 de Novembro, e pelo meio, confirmou o próprio na última reunião do executivo, recebeu um munícipe. Entre os Pai Nossos e as Avé Marias que rezou e o sermão do senhor padre, que ouviu em duplicado, ficou a saber-se, pelo vereador do PSD, Rui Corça, que à mesma hora estava decorrer uma reunião com a Valorsul onde se discutiram as tarifas de resíduos a aplicar em 2024; e que, ao contrário de outros municípios representados pelos seus presidentes ou vereadores, o de Azambuja foi representado por um técnico. Pode parecer que as prioridades de agenda de Silvino Lúcio estão invertidas mas, às tantas, o autarca socialista foi duas vezes à missa no mesmo dia para implorar aos santinhos que a tarifa do lixo, que se reflecte na factura da água dos munícipes, não dispare por aí acima no ano que vem.