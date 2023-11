Começou a contagem de espingardas

Está oficialmente aberta a época de caça ao poder interno no Partido Socialista, que tem dois candidatos já conhecidos: o ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno santos e o (ainda) ministro da administração Interna, José Luís Carneiro. E pela nossa região já se começam a perfilar os apoios e a contagem de espingardas: o presidente da distrital socialista e deputado, Hugo Costa, está com Santos, e o presidente da Câmara de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, Pedro Ribeiro, declarou apoio a Carneiro. Aliás, Pedro Ribeiro foi mais longe na sua publicação nas redes sociais, assumindo-se como socialista moderado, de centro-direita e antigo apoiante de António José Seguro, o ex-líder nacional do PS que foi desafiado e apeado do poder por António Costa, depois de ter ganho umas eleições europeias. Para bom entendedor....