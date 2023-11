Já estava a adivinhar o que aí vinha

Mariana Vieira da Silva marcou presença, ainda que com quase duas horas de atraso, na sessão solene de abertura do ano lectivo do Instituto Politécnico de Santarém.

Mariana Vieira da Silva marcou presença, ainda que com quase duas horas de atraso, na sessão solene de abertura do ano lectivo do Instituto Politécnico de Santarém. O atraso fê-la perder alguns recados mais viperinos, nomeadamente protagonizados pelo presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, que depois da sua chegada pouco ou nada interagiu com a ministra. Mas o que ficou da presença da ainda governante foram algumas expressões faciais que deixaram a pulga atrás da orelha, como aquela que ilustra a foto deste texto, onde Mariana Vieira da Silva parece estar a adivinhar o terramoto político que estava para chegar.