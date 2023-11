Nada escapa a Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa é um arraial em movimento e mais uma vez provou-o na inauguração da Feira Nacional do Cavalo, na Golegã. Desta vez o Presidente da República inaugurou uma nova prática nas suas famosas selfies, que é tirá-las com animais. As mentes mais puras vão duvidar da credibilidade desta foto, mas basta dizer que foi publicada na página oficial do Facebook do município da Golegã. Num momento em que o país vive numa das maiores crises políticas de que há memória, o Cavaleiro Andante deixa este registo para animar a malta.