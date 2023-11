Sem comentários!

Os acontecimentos que levaram ao colapso do Governo socialista de António Costa abriram uma crise política que tem sido objecto de múltiplos comentários e dissecações. Os políticos ribatejanos de diversos quadrantes têm estado bastante activos nas redes sociais e o Cavaleiro Andante tem-se deliciado com algumas tiradas. João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém e presidente da concelhia escalabitana do PSD, não foi de modas: “Ambos saíram pela porta pequena. O que os une? O Partido Socialista”, escreveu o político no Facebook para ilustrar uma imagem que junta José Sócrates e António Costa. Curiosamente, apesar dos gostos e das partilhas, ninguém comentou, vá lá saber-se porquê....