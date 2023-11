A coisa está preta

Luís Gomes, vereador do Bloco de Esquerda da Câmara de Salvaterra de Magos, estava com dificuldades em ligar a câmara do computador para participar, a partir de casa, na reunião do executivo.

Luís Gomes, vereador do Bloco de Esquerda da Câmara de Salvaterra de Magos, estava com dificuldades em ligar a câmara do computador para participar, a partir de casa, na reunião do executivo de 8 de Novembro e, perante a ausência de imagem, decidiu ensaiar os seus dotes de humorista. “Este ecrã preto nada tem a ver com o estado a que chegámos de governação nacional”, afirmou o autarca bloquista, que continua a preferir participar nas reuniões à distância, provavelmente com medo que os socialistas de Salvaterra lhe peguem alguma coisinha má....