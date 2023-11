Fernando Paulo TV

É oficial: todos os políticos do concelho de Vila Franca de Xira estão a começar a apostar na realização dos seus próprios programas para transmissão nas redes sociais. Depois do vereador do Chega, que lançou um espaço de debate em mesas de café - onde ao menos há gin tónico -, agora foi a vez da Câmara de Vila Franca de Xira apostar no seu “Presidência de Proximidade”, dedicado a mostrar as voltas que o presidente Fernando Paulo Ferreira anda a dar pelo concelho. Curiosamente, no primeiro episódio a proximidade foi bem longe da população, junto ao rio, para mostrar as primeiras peças do futuro passeio ribeirinho. O Cavaleiro Andante gostava era de ver o autarca a caminhar pelas ruas das cidades e a ir, por exemplo, ouvir as queixas dos comerciantes do Mercado de Alverca. Isso sim dava um grande filme, daqueles de acção....