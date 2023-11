Pedroso & Pedroso, oferta de computadores

O novo presidente da Nersant, Pedroso Leal, resolveu presentear a Associação de Judo do Distrito de Santarém com a doação de quatro computadores portáteis.

O novo presidente da Nersant, Pedroso Leal, resolveu presentear a Associação de Judo do Distrito de Santarém com a doação de quatro computadores portáteis pela qual muito se congratulou o presidente desta organização, Pedroso Leal, que é precisamente o mesmo. Pelo menos assim o presidente da associação de judo não tem de perder tempo a escrever uma carta de agradecimento ao presidente da Nersant, até porque segundo o Cavaleiro Andante sabe, Pedroso Leal já falou com ele próprio e está satisfeito por nem o Pedroso da Nersant nem o Pedroso do Judo sentirem qualquer conflito de interesses.