Na última reunião extraordinária do executivo da Câmara de Vila Franca de Xira, em que se debateu a tomada de posição do município sobre o projecto de alargamento da Linha do Norte, reapareceu em público o ex-vereador socialista António Félix. O Cavaleiro Andante ficou satisfeito por ver que estava bem acompanhado pelos presidentes de junta de Alhandra e Vila Franca de Xira, neste momento em que foi matar saudades dos tempos em que estava do outro lado da sala....