Pode ser que as águias inspirem os leões

O sportinguista Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, não faltou à inauguração da nova Casa do Benfica em Santarém, no passado domingo, onde esteve o presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, e muito adeptos do clube da águia. Pode ser que o projecto inspire os sportinguistas escalabitanos para que passem a dar uso às instalações do seu núcleo, também cedidas pelo município, que estão, há anos às moscas no antigo campo da feira...