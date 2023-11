Só faltaram as minis e os cafés

Quatro moradores foram à reunião de câmara do Cartaxo de 16 de Novembro queixar-se da sujidade dos passeios e ramos de árvores em risco de queda. Segundo o regimento da reunião camarária, o período de intervenção do público tem a duração máxima de 40 minutos sendo que cada interveniente pode usar da palavra durante cinco minutos. No entanto, não foi o que aconteceu. Os moradores falaram, falaram, falaram durante mais de uma hora sem que o vice-presidente do município, o social-democrata Pedro Reis, que substituiu o presidente que estava de férias, os conseguisse travar. Às tantas já parecia uma conversa de café, com todos a falar em amena cavaqueira. Só faltaram mesmo as minis e as bicas....