Já não há mama como antigamente?

Parece que lá para as bandas de Azambuja as vantagens de se estar na política já não são o que eram. Que o diga o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, que queria ir às noites de stand up comedy que decorreram em Outubro e foram apoiadas pela autarquia, mas não conseguiu bilhete. O Cavaleiro Andante bem sabe que os fenómenos costumam ser mais para os lados do Entroncamento, mas de vez em quando também acontecem em Azambuja onde a mama às vezes também se acaba....