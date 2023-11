Linguagem erudita para azambujense ler

Na Câmara de Azambuja, o nível do português utilizado na elaboração das propostas anda a subir de nível e de que maneira. Para quem não acredita fica um excerto de uma proposta apresentada na última reunião pública, que diz assim: “que a referida prorrogação do contrato (…) encontra a sua inextrincável sustentabilidade legal na ambiência fáctica excecional em que gravita a decisão do município”. Uma verborreia ao nível da mais alta qualificação académica, que contrastou com a brejeirice que saiu sem pensar da boca do presidente do município quando se virou para um dos vereadores e lhe disse, com as letras todas, para não andar a contar com “o ovo no cu da galinha”.