O capataz da Chamusca já não passa despercebido nem fora de portas

O Cavaleiro Andante cruzou-se recentemente num restaurante de uma cidade da região com os dois comparsas que gerem a Câmara da Chamusca: o presidente Paulo Queimado e a sua vice Claúdia Moreira. Conversa puxa conversa, o empregado de balcão meteu ferrinhos por causa da presença dos dois autarcas mais conhecidos da região por conseguirem em mais de uma década manter uma relação pessoal e política que regra geral deu pouco trabalho. Quando o Cavaleiro Andante perguntou se o presidente da câmara era simpático a deixar gorjeta, a resposta de um outro que ouviu a conversa foi: “mas nós não temos cá nenhum presidente de câmara! que eu saiba quem está ali sentado é o C

capataz da Chamusca”. A risota foi geral, o que prova que esta coluna tem leitores bem-dispostos e, aparentemente, o cronista tem trabalho garantido muito para além do poder político do capataz da Chamusca.