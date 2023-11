Na vila do Forte da Casa e na cidade da Póvoa de Santa Iria amontoam-se os sobrantes das podas, galhos e folhas no espaço público.

Compostagem no Forte da Casa

