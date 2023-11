A transportadora Ribatejana tem direito a um grupo próprio no Facebook onde os mais de mil membros relatam os episódios vividos nas viagens nos autocarros da empresa. O incumprimento dos horários é a queixa mais comum, mas esta semana uma utilizadora queixou-se da velocidade. “Há dois meses comecei a utilizar a Ribatejana. Nunca senti tanto medo numa viagem como hoje. O motorista numa velocidade entre 90/100km, música muito alta e com uma condução muito duvidosa… Nem consegui passar o passe, tive de me sentar logo no primeiro banco. Depois é que me pediu o passe e ele mesmo o passou (…), que Deus proteja todos os que utilizam os transportes públicos”, escreveu. Entre os que se perdem e os que se atrasam, o Cavaleiro Andante regista que há também motoristas que se inspiram na Fórmula 1 para cumprir os horários e nem sequer dão tempo ao passageiro para escolher o lugar. É sempre a abrir!.