Pedrosa, amigo, o povo está contigo!

Joaquim Pedrosa é um rosto conhecido da cidade de Vila Franca de Xira e foi distinguido pela câmara municipal com o prémio Carreira durante a última Gala de Mérito Desportivo realizada no Ateneu Vilafranquense. Quando o União Desportiva Vilafranquense (UDV) atravessou dificuldades há uma década, e ninguém quis fazer parte de uma direcção, Joaquim Pedrosa chegou-se à frente para, com uma lista, liderar o UDV numa altura em que o clube estava em risco de fechar portas. Sempre teve uma política transparente na forma como o clube lidava com a comunidade e a imprensa, incluindo assembleias abertas e telefone sempre ligado. Uma postura diferente da actual comissão administrativa. Num momento em que o UDV está novamente numa lenta agonia, com a ira de muitos sócios à perna e com o Ministério Público, alegadamente, a investigar os contornos do negócio da saída da SAD do UDV para a Vila das Aves, será que está na hora de Joaquim Pedrosa fazer um regresso sebastiânico para salvar o clube?.