Os Bombeiros de Vialonga promoveram no último fim-de-semana uma maratona de bicicletas estáticas que meteu toda a gente a dar ao pedal com o objectivo de ajudar a corporação a comprar um novo autotanque. Um gesto nobre que juntou uma centena de participantes dentro do quartel dos bombeiros. Se é verdade que cada nova viagem começa com um primeiro passo, em Vialonga ficou provado que no caso das compras de carros de bombeiros os primeiros euros aparecem depois das primeiras pedaladas!.