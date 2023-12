O romance do skate parque

O inquérito interno ao polémico processo de adjudicação e construção de um skate parque no Campo Infante da Câmara, em Santarém, continua em curso na Câmara de Santarém e já vai com mais de três meses e cerca de 700 páginas. A revelação foi feita pelo vereador do Chega, Pedro Frazão, na última reunião do executivo, depois de ter tido finalmente informação detalhada sobre o assunto por parte do presidente da câmara e dos serviços da autarquia. Quanto às conclusões do inquérito, ou seja, para quem vai sobrar a fava, prognósticos só no final do jogo, como avisadamente sentenciava um antigo futebolista antes dos desafios. A novela do skate parque ainda vai durar mais uns tempos e, por este andar, vai dar em romance. Resta saber se com final feliz....