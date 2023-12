Tiro ao lado

partilhe no Facebook

Na última reunião da Câmara de Vila Franca de Xira, a bancada da CDU apresentou uma moção intitulada “Em defesa da água pública! Pela autonomia dos municípios e gestão democrática da água”, exigindo ao executivo que rejeitasse a fusão dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de VFX num sistema alargado com outros municípios da região. O problema é que, uma semana antes, o presidente da câmara já tinha recusado essa solução garantindo que tal não iria acontecer. Uma situação que deixou a CDU na incómoda posição de apresentar uma moção com cheirinho a restos de comida requentada que, já se calculava, tinha chumbo garantido. Nuno Libório é um político com mira afinada e que quase sempre levanta temas importantes para a discussão política mas, desta vez, o tiro falhou redondamente o alvo....