Descubra as diferenças

Durante meses a Travessa do Laranjeiro, no centro histórico de Santarém, serviu de depósito para restos de mobília, materiais de construção civil e outros resíduos.

Durante meses a Travessa do Laranjeiro, no centro histórico de Santarém, serviu de depósito para restos de mobília, materiais de construção civil e outros resíduos. Alguns moradores dizem que já tinham contactado a câmara há muito tempo para remover os materiais, mas sem efeito. Na semana passada contactámos o vereador do pelouro, Diogo Gomes, para saber o que pensava a câmara fazer sobre o assunto e, nesse mesmo dia, os resíduos foram removidos pelo município. O Cavaleiro Andante regozija-se por ter dado uma ajudinha a desbloquear procedimentos e espera que ninguém confunda isso com um suposto tráfico de influências....