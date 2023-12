Isto é que vai uma crise!

A Comissão de Utentes de Saúde de Castanheira do Ribatejo é uma das mais activas do concelho.

A Comissão de Utentes de Saúde de Castanheira do Ribatejo é uma das mais activas do concelho e não há semana em que os seus dirigentes não relatem o que está a correr menos bem na unidade de saúde. Os tempos que correm têm tudo para ficar na história como um dos momentos mais conturbados do Serviço Nacional de Saúde, em que se tem de aprender a fazer muito com muito pouco. Que o diga a comissão, que nem espaço de jeito teve na vila para colocar esta faixa e teve de condensar ao máximo a informação no cantinho que sobrou. O Cavaleiro Andante pensava que os cortes eram apenas na Saúde, mas afinal estava enganado. Afinal o encolher do cinto também já chegou às faixas de protesto....