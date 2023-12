O desafio de Vasco Cunha

O ex-deputado, ex-vereador da Câmara do Cartaxo e ex-líder distrital do PSD de Santarém, Vasco Cunha, sempre atento ao momento político regional e nacional, decidiu lançar uma provocação nas redes sociais com a seguinte publicação no Facebook: “com eleições legislativas marcadas para Março de 2024, é natural que a constituição das listas de candidatos a deputados entre na agenda. O PSD bem podia contar com o Ricardo Gonçalves para liderar a lista do círculo eleitoral de Santarém”. A ver vamos se os órgãos distritais e nacionais do PSD vão na cantiga de Vasco Cunha e, acima de tudo, se Ricardo Gonçalves, actual presidente da Câmara de Santarém, está para aí virado e quer ser mais um a experimentar la dolce vita da Assembleia da República….