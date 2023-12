Os utentes do Centro de Saúde do Forte da Casa voltaram a manifestar o seu desagrado à porta das instalações da unidade de saúde tendo em conta a falta de médicos de família.

Os utentes do Centro de Saúde do Forte da Casa voltaram a manifestar o seu desagrado à porta das instalações da unidade de saúde tendo em conta a falta de médicos de família. Em dia de temporal ficou visível que o toldo do centro de saúde já não protege da chuva e as paredes têm infiltrações e humidade. É caso para dizer que o centro de saúde anda a meter água por dentro e por fora!.