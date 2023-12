Aeroporto: a montanha pariu um rato

A decisão da CTI para o novo aeroporto recaiu em Alcochete como era previsível. Em linguagem popular "a montanha pariu um rato". Alcochete fica a 40 quilómetros de Lisboa, não tem ferrovia, nem vai ter nos próximos dois séculos. Construir um novo aeroporto do lado errado do Tejo, a 40 quilómetros de Lisboa, para depois meter os turistas dentro de uma camioneta só lembraria ao Diabo. Mas Portugal é um país de diabos, que o diga Pedro Nuno Santos, que já anunciou o novo aeroporto no Montijo, inspirado nas declarações do seu primeiro-ministro, e depois foi desautorizado, até se demitir por outra coisa que já ninguém se lembra.

Rosário Partidário e a sua equipa tiveram os seus momentos de glória. Agora está na hora de voltarem para as suas universidades que chegou o tempo dos políticos irem para uma nova refrega. O aeroporto em Santarém pelo que se ouviu só pode ser uma miragem. E em Alverca os autarcas ficam contentes se tiverem uma nova ciclovia, já que um aeroporto lhes estraga a economia e o ambiente. No fim desta novela com meio século vai ser editado um livro com o título; "Portugal é o rabo de um galo de Barcelos". O livro vai ter distribuição gratuita para todos os portugueses sócios do Benfica, do Sporting e do Porto.