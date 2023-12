No concelho de Vila Franca de Xira o mercado do protesto contra o estado da saúde no concelho está ao rubro.

No concelho de Vila Franca de Xira o mercado do protesto contra o estado da saúde no concelho está ao rubro. As comissões de utentes com o apoio de forças políticas como o PCP, até aqui com aparente monopólio do ramo, já começaram a ter concorrência, como se viu no Forte da Casa onde o movimento independente de António Inácio organizou uma manifestação. Houvesse tantos médicos como protestantes e estava o problema resolvido.