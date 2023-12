Regresso à casa de partida

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, marcou presença na sessão de encerramento do 30º aniversário da Tagus – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, que decorreu em Abrantes. A abrantina Maria do Céu Antunes teve direito a cortar o bolo de aniversário da associação e o Cavaleiro Andante pensou para com os seus botões que, muito provavelmente, esta foi a sua última aparição num evento enquanto ministra do Governo de António Costa, que é oficialmente dissolvido a 7 de Dezembro. Fazendo analogia com o célebre jogo Monopólio, foi uma espécie de regresso de Maria do Céu à casa de partida, restando agora saber qual vai ser a paragem política seguinte….