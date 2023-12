A carga pronta e metida nos contentores

O concelho de Vila Franca de Xira está a ser atacado por uma nova tendência: a dos contentores. Além destes equipamentos terem sido colocados no Hospital de Vila Franca de Xira para criar novas áreas para os utentes não nos podemos esquecer dos contentores colocados no pátio do tribunal da cidade ou os que vão servindo como salas de aula para os alunos da Escola Básica de Vialonga. E há uns dias os contentores, neste caso sanitários, chegaram ao Celeiro da Patriarcal pelas mãos da câmara para darem apoio a um seminário da Área Metropolitana de Lisboa que juntou duas centenas de pessoas. Para os contentores entrarem no edifício foi preciso elevá-los sobre os telhados dos edifícios vizinhos. Ainda bem que estavam vazios, não fosse haver alguma descarga acidental de material que provocasse alguma... chuva ácida!.