Esta música já cansa!

Na última semana o executivo da Câmara de Vila Franca de Xira discutiu durante mais de três horas o orçamento para o próximo ano e com tanta conversa não sobrou tempo para o mais importante: votar o documento, o que obrigou a marcar uma reunião extraordinária para 5 de Dezembro. Para trás fica um daqueles momentos para a posteridade quando a CDU interveio criticando o documento, propondo medidas mas sem dizer como as iria financiar. Na resposta, o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira (PS), respondeu acusando o PCP de “preguiça” e ainda atirou: “Trazem a cassete que é igual para aqui, Almeirim ou Freixo de Espada à Cinta”. A tirada não caiu bem entre os vereadores comunistas e deu origem a mais um conjunto de respostas para cá e para lá. Com cassete ou sem cassete a verdade é que a música arrastou-se durante horas e no final ficou tudo na mesma....