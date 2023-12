Ilhas ecológicas aguardam inauguração oficial

Em Alverca do Ribatejo as novas ilhas ecológicas continuam seladas e pela demora houve até quem já colocasse lixo em cima do ecoponto.

Em Alverca do Ribatejo as novas ilhas ecológicas continuam seladas e pela demora houve até quem já colocasse lixo em cima do ecoponto. Nas redes sociais os fregueses questionam o porquê da demora e comentam se a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira não estará a planear uma inauguração com pompa e circunstância. “Estão à espera da Banda e do Maestro Fernando Paulo Ferreira”, lê-se. O Cavaleiro Andante deixa como sugestão inaugurar a ilha ecológica pela quadra natalícia com o presidente da autarquia vestido de Pai Natal. Na ocasião pode apelar aos fregueses para não atulharem a ilha com papel de embrulho porque recolha de lixo só depois do Natal....