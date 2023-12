Vocês sabem lá…

O quartel dos Bombeiros de Benavente tem problemas no telhado desde Janeiro e a Câmara de Benavente desde Março que tem o dinheiro a postos para os trabalhos avançarem. O problema é que a autarquia e a nova direcção da Associação Humanitária de Bombeiros não se entendem sobre o assunto. De um lado o novo presidente dos bombeiros, Nuno Martins, que diz que a câmara não os ajuda a desembaraçar o processo. Do outro Carlos Coutinho, presidente do município, que diz que os dirigentes pensam que é tudo muito fácil e rápido esquecendo-se da pesadíssima carrada de papéis, ofícios, notas internas e comunicações burocráticas que fazem com que a velocidade do processo abrande. Está visto que quase um ano depois do problema ainda não será desta que os Reis Magos vão trazer na bagagem o presente para o menino….