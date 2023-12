Com a Verdade M’Enganas era um concurso de televisão da autoria e apresentação de Herman José, transmitido nos anos 90, mas cujo título pode ser utilizado para classificar algumas intervenções do presidente da Câmara da Chamusca quando fala sobre o decorrer das obras no concelho.

Com a Verdade M’Enganas era um concurso de televisão da autoria e apresentação de Herman José, transmitido nos anos 90, mas cujo título pode ser utilizado para classificar algumas intervenções do presidente da Câmara da Chamusca quando fala sobre o decorrer das obras no concelho. Desta vez Paulo Queimado referiu em sessão camarária que as obras de requalificação urbana da vila estão a decorrer em modo “flash”. Este é o mesmo presidente que prometeu datas, vezes sem conta, para a reabertura do mercado municipal ou para a entrega das contas das principais festas pedidas pela oposição…e nunca cumpriu. Não há ditado popular que seja mais bem empregue porque é bem possível que as “verdades” de Paulo Queimado já não sejam levadas a sério pelos outros.