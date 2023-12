O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), reagiu com alguma amargura à notícia de que a opção Santarém tinha sido excluída pela Comissão Técnica Independente.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Prognósticos só no fim do jogo

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), reagiu com alguma amargura à notícia de que a opção Santarém tinha sido excluída pela Comissão Técnica Independente que avaliou nove opções para localização do novo aeroporto, mas garantiu que não deita a toalha ao chão e que vai continuar a defender essa como a melhor solução na fase de discussão pública que agora se seguirá. O Cavaleiro Andante regista e considera avisada a posição do autarca pois realmente a novela, que dura há 50 anos, não terminou, nem se sabe muito bem se algum dia terá fim. Aguardemos, portanto, de preferência sentados....