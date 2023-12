Celebridades!

A Junta de Vila Franca de Xira quis este ano realizar um evento especial para as crianças da cidade.

A Junta de Vila Franca de Xira quis este ano realizar um evento especial para as crianças da cidade e realizou no primeiro fim-de-semana de Dezembro o Xira Natal, junto ao Ateneu Artístico Vilafranquense, onde o Pai Natal esteve a receber as crianças e a tirar fotos. A euforia foi tão grande que nem o presidente da junta, Ricardo Carvalho, quis faltar à festa. Afinal de contas toda a gente sabe que, se não se aproveitar agora, o Pai Natal só volta daqui a um ano….