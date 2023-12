A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, esteve no aniversário da Escola Superior de Desporto de Rio Maior.

É só fazer as contas

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, esteve no aniversário da Escola Superior de Desporto de Rio Maior e aproveitou o tempo de antena para desmentir a notícia de que, entre o segundo trimestre de 2022 e o segundo trimestre deste ano, Portugal perdeu 128 mil trabalhadores com curso superior. Foram feitos inquéritos telefónicos e houve uma extrapolação em termos estatísticos, referiu a ministra, que diz ter feito as contas e verificado que esses números estavam errados e que a sangria de massa cinzenta estava longe dessa cifra. E se a premiada cientista Elvira Fortunato o diz quem somos nós para duvidar....