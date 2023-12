Não havia necessidade...

O director da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Nuno Pimenta, ocupou cerca de dez minutos do seu discurso a cumprimentar as individualidades

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O director da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, Nuno Pimenta, ocupou cerca de dez minutos do seu discurso a cumprimentar as individualidades presentes no 26º aniversário dessa instituição de ensino, tal foi o zelo em não se esquecer de ninguém. Um momento algo fastidioso e que deve ter posto alguns dos presentes a passar pelas brasas....