A obra do Salinas Park, em Alverca, tem dado que falar nos últimos dias não só pelos bons motivos - como a tão esperada abertura de uma nova loja Mercadona - mas também porque algumas acessibilidades parecem ter sido feitas com os pés e à pressa. É o caso desta passadeira, que faz muita falta. O pior é que quem a pintou esqueceu-se de tirar as vedações do passeio tornando-a numa espécie de obra surrealista, daquelas em que a piada se faz sozinha. Na segunda-feira, 11 de Dezembro, este bloqueio ainda continuava por resolver. E ainda há quem diga que não há animação natalícia na cidade. O Cavaleiro Andante não imagina nada mais animado do que atravessar a passadeira carregado de compras e a tentar fugir dos carros na estrada para não ser atropelado....