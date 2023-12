Acreditar no Pai Natal

O jovem escritor Ricardo Bragança Silveira foi apanhado no último fim-de-semana a fazer de Pai Natal no mercado de Natal da freguesia.

O jovem escritor Ricardo Bragança Silveira, ex-eleito da Assembleia de Freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que é também um dos membros do grupo de teatro Gruta Forte, foi apanhado no último fim-de-semana a fazer de Pai Natal no mercado de Natal da freguesia. Diz-se que um bom escritor tem de ter tarimba na vida e conhecer de perto a realidade que o rodeia. Ricardo Silveira parece estar a fazer esse caminho e agora não só sabe como é ser Pai Natal como também o que a criançada quer receber no sapatinho este ano....