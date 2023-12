Os ferozes ataques de Valamatos a Damas

partilhe no Facebook

Nas duas últimas reuniões camarárias ‘saltou a tampa’ ao presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), numa delas na sequência de questões sobre a obra na ribeira de Rio de Moinhos, colocadas pelo vereador do movimento Alternativacom, Vasco Damas. Com visível pouca paciência o autarca socialista não foi de meias medidas e atacou em duas frentes: além de dizer ao vereador que este nunca conseguirá chegar ao seu lugar de presidente do município, pôs em causa a autoria dos textos que Damas lê nas reuniões duvidando se será mesmo ele a escrevê-los. Se isto não é passar um atestado de incompetência ao vereador então o Cavaleiro Andante não sabe o que será....