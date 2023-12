Para onde vais Ricardo?

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), deixou recentemente algumas pistas sobre o seu futuro político, declarando em reunião do executivo que vai sair do cargo alguns meses antes do fim do actual mandato, que termina no Outono de 2025. E garantiu também que não quer ser deputado nem ministro nem, mais tarde, voltar a candidatar-se à Câmara de Santarém. Com tanta opção riscada, aceitam-se apostas sobre que caminhos vai Ricardo Gonçalves trilhar quando sair da autarquia escalabitana. O Cavaleiro Andante tem algumas ideias mas reserva-as para si, não vá falhar redondamente e fazer má figura perante os seus fãs....