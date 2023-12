Quando o exemplo vem de cima

Na mais recente reunião camarária do Cartaxo foi aprovada a acta da última reunião do executivo do anterior mandato.

Na mais recente reunião camarária do Cartaxo foi aprovada a acta da última reunião do executivo do anterior mandato, realizada a 6 de Outubro de 2021, era então presidente o socialista Pedro Ribeiro, que perdeu a autarquia para o social-democrata João Heitor. A acta foi aprovada apenas com o voto do vereador Fernando Amorim (PS), que no anterior mandato era vice-presidente. Os restantes eleitos não votaram pois não faziam parte do executivo à época. Um momento caricato mas, na verdade, nada de estranho, tendo em conta que se passou num país que discute há mais de meio século a localização de um novo aeroporto....