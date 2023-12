Com a apresentação do relatório preliminar da Comissão Técnica Independente que estudou a localização do novo aeroporto a recomendação do Campo de Tiro de Benavente voltou à ordem do dia.

Com a apresentação do relatório preliminar da Comissão Técnica Independente que estudou a localização do novo aeroporto a recomendação do Campo de Tiro de Benavente voltou à ordem do dia. E com ela a oportunidade de Carlos Coutinho, presidente da Câmara de Benavente, poder dar uma aula de geografia a todo o país, em directo na TV, lembrando que o campo de tiro fica a sul da freguesia de Samora Correia, no concelho de Benavente. A ver se é desta que se passa a chamar Campo de Tiro de Benavente....