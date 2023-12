Mais lenha para a fogueira comunista em Benavente

Com o Inverno à porta nada melhor do que uma fricção política para aquecer os ânimos. Esta semana a Junta de Benavente, de maioria CDU, entregou a varrição à Câmara de Benavente, igualmente gerida pela CDU, porque o dinheiro não chega para cobrir a prestação do serviço. A temperatura subiu na assembleia municipal, com a presidente da junta, Inês Correia, a refutar as palavras do presidente do município e camarada, Carlos Coutinho. No dia seguinte foi a vez dos autarcas subirem o termómetro na assembleia de freguesia. A este ritmo, se continuarem a ser atiradas achas para a fogueira, as hostes comunistas em Benavente não vão passar frio neste Inverno.