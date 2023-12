O Cavaleiro Andante regista com agrado a saída da revista mensal online da Nersant e, acima de tudo, o facto de a edição ter acontecido na passada semana e a data da revista remontar a Agosto. Três meses de atraso não é nada para o caso de uma associação que foi presidida durante quase três anos por um homem que aparentemente nasceu no século XVII.

O Cavaleiro Andante registou o facto de Domingos Chambel ter gritado no editorial, em nota de rodapé, por haver um jornaleco que lhe tramou a vida. O jornaleco, que não tem nome no editorial, endereça por esta via, e nesta coluna sempre democrática, as maiores homenagens ao pardaleco, e já agora que tenha muita saúde para se gozar das suas curtas asas.

Como uma democracia é o regime em que podes levar uma e dar duas, ou três, o Cavaleiro Andante deixa aqui uma informação importante que é sempre bom recordar. O pardaleco do Domingos Chambel aparece em quase todas as fotos da revista, e depois de três anos a zangar-se

com este mundo e o outro, sem exercer o cargo como lhe competia, conseguiu fazer-se eleger para a nova direcção como presidente da assembleia-geral por cerca de 80 votos, tantos quantos os da direcção de Pedroso Leal. Vergonha e pouca noção do ridículo é o que mais falta a certa gente.