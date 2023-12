Um regresso à infância

O vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), esteve presente na inauguração do Reino de Natal, no Jardim da Liberdade, em Santarém, e não resistiu a experimentar algumas das diversões ali colocadas para os mais pequenos. O autarca, pelos vistos, já está a treinar para enfrentar todos os desafios e obstáculos com que se vai deparar na segunda metade do mandato. E não vão ser poucos....