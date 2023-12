Alice ou Rosário?

Os promotores do aeroporto Magellan 500, em Santarém, consideraram que o projecto não foi bem avaliado pela Comissão Técnica Independente (CTI), presidida por Rosário Partidário, e consideraram que a análise foi feita com base no método “Alice no País das Maravilhas” por ter em conta as acessibilidades que podem vir a existir e não as que existem, o que pode ter prejudicado a solução Santarém. O Cavaleiro Andante achou graça à chalaça mas suspeita que em vez de Alice os promotores do aeroporto em Santarém queriam era dizer Rosário, tendo optado diplomaticamente por recorrer à metáfora envolvendo a personagem literária, que tem as costas largas. Não fosse alguém ficar com a ideia que Rosário Partidário e a Comissão Técnica Independente que liderava tinham tomado partido por uma das opções....